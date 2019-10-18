نائب: ترشيح شخصية 'احيلت مرتين للنزاهة' لمنصب مدير عام في المالية

طالب النائب عن كتلة سائرون النيابية غالب العميري، اليوم الجمعة، وزير المالية فؤاد حسين باختيار الشخصيات الكفوءة لمناصب الوزارة، كاشفا عن ترشيح احدى الشخصيات لمنصب مدير عام في الوزارة "تمتلك سجلا وظيفيا زاخرا بالعقوبات".
وكشف العميري، عن ترشيح احدى الشخصيات لمنصب مدير عام في الوزارة، تمتلك سجلا وظيفيا زاخرا بالعقوبات وتهم النزاهة.
,اوضح ان تلك الشخصية عوقبت سابقا (بين العام ٢٠١٥ و ٢٠١٦) بعقوبات مختلفة توزعت بين لفت النظر والتوبيخ والانذار، مشيرا الى ان الادهى من ذلك كله ان هذه الشخصية قد احيلت مرتين الى محكمة النزاهة وشملت بقانون العفو رقم ٢٧.
وشدد انه لايمكن لنا مطلقا السكوت على ترشيح هكذا شخصيات الى مناصب مهمة، مؤكدا نحن اليوم امام مسؤولية كبيرة امام جماهير شعبنا المطالبة لنا بالأصلاح والابتعاد عن المحاباة والمجاملات.
وأوضح أن مطالبتنا اليوم شفهية عملا بمبدأ ذكر ان نفعت الذكرى، مهددا لن نتوانى في اي لحظة لممارسة دورنا الرقابي والقانوني تحت قبة البرلمان.
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