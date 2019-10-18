تأجيل مباراة الكلاسيكو المقررة في 26 من الشهر الحالي

2019-10-18 | 13:45
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قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مواجهة الكلاسيكو بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة، في ظل الاحتجاجات الحالية في إقليم كتالونيا.
وكانت رابطة الدوري الإسباني قد طلبت من برشلونة وريال مدريد، أمس الأربعاء، نقل الكلاسيكو المقبل من ملعب "كامب نو" إلى "سانتياغو برنابيو"، لكن ريال مدريد وبرشلونة رفضا الأمر.
ورفض الأمن الإسباني، إقامة المباراة يوم 26 تشرين أول الجاري، بسبب إقامة مظاهرة حاشدة في نفس اليوم في شوارع برشلونة.
ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليغا برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.
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