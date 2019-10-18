تأجيل مباراة الكلاسيكو المقررة في 26 من الشهر الحالي

ووفقا لموقع "سبورت"، فإن اللجنة استقرت على تأجيل المباراة، التي كان من المُقرر إقامتها في 26 تشرين أول الجاري، في ملعب "كامب نو"، إلى 18 كانون أول المقبل.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد طلبت من برشلونة وريال مدريد، أمس الأربعاء، نقل الكلاسيكو المقبل من ملعب "كامب نو" إلى "سانتياغو برنابيو"، لكن ريال مدريد وبرشلونة رفضا الأمر.



ورفض الأمن الإسباني، إقامة المباراة يوم 26 تشرين أول الجاري، بسبب إقامة مظاهرة حاشدة في نفس اليوم في شوارع برشلونة.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليغا برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.