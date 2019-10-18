خلال الساعات المقبلة.. عبد المهدي يتسلم تحقيق التظاهرات

وقالت في بيان اطلعت عليه الخليج 365، "انها استمعت الى التقارير التفصيلية عن ظروف وملابسات وأسباب تلك الاحداث وما نتج عنها من استشهاد عدد كبير من المتظاهرين ومن القوات الامنية واصابة وجرح اعداد اخرى، فضلا عن تعرض المقار الحكومية والاحزاب وبعض وسائل الاعلام الى الحرق والتخريب".وعقدت اللجنة مساء الخميس اجتماعا مطولا استمعت خلاله الى تقارير اللجان التحقيقية الفرعية التي شكلتها اللجنة العليا لتقصي الحقائق ميدانيا في محافظات المثنى وواسط والديوانية وذي قار وميسان ، فيما سيتم الاستماع اليوم الجمعة الى تقارير اللجان في بغداد والنجف الاشرف وبابل.

واضاف البيان أن "اللجنة اطلعت في اجتماع الخميس الذي حضره وزراء الدفاع والداخلية والعدل ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية وممثلو مجلس القضاء الاعلى والمفوضية العليا لحقوق الانسان وقادة العمليات ورؤساء اللجان الفرعية ، ووكيل وزير الصحة، على الكثير من التفاصيل المهمة المتعلقة بسير الاحداث، التي شملت الكثير من المقاطع الفيديوية والصور الفوتوغرافية، وشهادات حية من قبل الجرحى والمصابين وذوي الشهداء وضباط ومنتسبي القوات الامنية ، والعاملين في المستشفيات والفعاليات الاخرى ذات الصلة بالاحداث".



ونقل البيان، عن رئيس اللجنة نوري الدليمي خلال الاجتماع قوله، ان" اللجنة ستقدم تقريرا مهنيا بعيدا عن المجاملات، مؤكدا ان اللجنة وهي تسعى للوصول الى الحقائق ، لن تهمل اي معلومة مهما كانت بسيطة ، من شأنها ان تخدم الحقيقية وتنصف الضحايا من الشهداء والمصابين".

وأكد على التزام اللجنة "بالسقوف الزمنية لعملها وستقدم تقريرها النهائي الى رئيس الوزراء في غضون الساعات القريبة المقبلة ، بعد اكتمال عرض التقارير للمحافظات المتبقية".

