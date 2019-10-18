خطيب طهران يشكر العراق: الأربعين تحول إلى عنوان للشيعة

اعتبر خطيب جمعة طهران المؤقت محمد حاج علي اكبري، ان الأربعين تحول إلى عنوان للشيعة في التنظيم عبر التاريخ، مقدما شكره للعراق لاستضافة الزوار الايرانيين.
ونوه خطيب جمعة طهران الى ان العالم اليوم يشهد حدثاً عظيماً منقطع النظير ومذهلا يدعى الأربعين، قائلا، ان ظاهرة الأربعين ظاهرة مثيرة للإعجاب وعظيمة وملهمة بحق.
واضاف: ان هذا التجمع يرافقه خصائص متنوعة، فقرابة 30 مليون شخص يتوجهون بعشق وطواعية الى كربلاء، مؤكدا أن هذا التجمع يتميز بتنوعه العلمي والقومي والعرقي والديني.
واعرب حاج علي أكبري عن شكره للعراق حكومة وشعباً على استضافته زوار الامام الحسين (ع) خاصة العدد الكبير من الزوار الايرانيين.
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