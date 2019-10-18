قيادي بالحكمة يدعو العبادي لاداء اليمين وممارسة دوره الرقابي بالبرلمان وليس بـ'التغريدات'

دعا القيادي في تيار الحكمة محمد اللكاش، الجمعة، رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بالذهاب الى مجلس النواب لاداء اليمين الدستورية وممارسة دوره التشريعي والرقابي في المجلس وليس بـ"التغريدات".
وأضاف اللكاش، أن "المرجعيه العليا شخصت الواقع الحالي بتحميل السلطات كافه لاسيما السلطة التشريعيه والكتل السياسيه الكبرى مسؤولية ما يمر به البلد من أزمات"، لافتا الى أن "العبادي قد حصل على فرصة تاريخيه لم يحصل عليها اي رئيس وزراء منذ عام 2003 الى يومنا هذا للقضاء على الفاسدين وإصلاح مؤسسات الحكومه كافة".
وطالب اللكاش، الادعاء العام بـ"فتح ملفات تزوير انتخابات 2018 ومن تستر عليها"، منوها الى أن "رئيس الوزراء السابق ومن خلال لقاءه على احد القنوات التلفزيونية ان اللجنة التي شكلها اثبتت بان هناك عمليات تزوير كبيرة وعلى نطاق واسع وأنه لم يفصح عنها خوفا من انهيار العمليه السياسية".
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