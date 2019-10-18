الحكيم يؤيد مبادرة باكستان للوساطة بين طهران والرياض

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن منطقتنا الملتهبة في حاجة ماسة الى تضافر الجهود من اجل نزع فتيل ازماتها وتخفيف حدتها.

واضاف، من هنا نعرب عن تأييدنا وتثميننا للمبادرة التي قادها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للوساطة بين طهران والرياض من اجل تخفيف وانهاء حدة التوتر بين البلدين المسلمين ودفعهما الى طاولة الحوار الايجابي لإنهاء التهديد والتصعيد الذي تشهده المنطقة.