الحكيم يؤيد مبادرة باكستان للوساطة بين طهران والرياض

ابدى رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الجمعة، تأييده للمبادرة التي قادها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للوساطة بين طهران والرياض.
واضاف، من هنا نعرب عن تأييدنا وتثميننا للمبادرة التي قادها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للوساطة بين طهران والرياض من اجل تخفيف وانهاء حدة التوتر بين البلدين المسلمين ودفعهما الى طاولة الحوار الايجابي لإنهاء التهديد والتصعيد الذي تشهده المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، سيصل إلى طهران غدا السبت لبحث وساطة بين إيران والسعودية.
واشتد هذا التوتر بشكل حاد بعدما تعرضت السعودية في 14 ايلول لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" شرق البلاد، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية المدعومة إيرانيا والتي قالت إن العملية نفذت بـ10 طائرات مسيرة.
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