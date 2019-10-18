نظام طهران يعتقل 4 أشخاص جنوبي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت قوات النظام الإيراني، اليوم الجمعة، 4 أشخاص في مدينة ملاثاني التابعة لمحافظة الأحواز جنوبي البلاد.

ونقل موقع "مناهضون" التابع لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز "معارضة" عن مصادر لم يسمها أن قوات الأمن الإيرانية واصلت فجر الجمعة عمليات دهم وتفتيش للعديد من المنازل في مدينة "ملاثاني" التي تبعد 120 كيلومترا شمال مدينة الأحواز.

وشملت اعتقال 4 أشخاص فيما واصلت فيه تلك القوات عمليات المصادرة والتخريب لممتلكات خاصة للسكان.

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وأوضحت المصادر أن حملة الاعتقالات جاءت على خلفية النشاط الثقافي والتوعوي المعارض الذي يعمل على كشف الممارسات الأمنية والقمعية للنظام.

وأشارت إلى أن دائرة النشاط الوطني والتوعوي اتسعت في معظم المدن الكبرى في الأحواز حتى وصلت المدن الصغيرة، وهذا ما يرعب نظام ولاية الفقيه في طهران ويحطم آماله في أهم مرحلة من مراحل توسعه في المنطقة العربية.

وحركة "رواد النهضة لتحرير الأحواز" معارضة للوجود الإيراني في إقليم الأهواز، أسستها مجموعة من عرب الأحواز المقيمين في أوروبا عام 1999.