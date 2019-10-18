مقتل 17 في انفجارين استهدفا مسجدا شرقي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول أفغاني إن 17 شخصا على الأقل قتلوا وإصيب عشرات جراء انفجارين استهدفا مسجدا خلال صلاة الجمعة، بمحافظة "ننجرهار" شرقي البلاد.

وأوضح عطاء الله خوجاني المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار، أن انفجارا وقع داخل مسجد في منطقة "الحسكة مينا"، مما أدى لسقوط السقف.. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

كان تقرير جديد نشرته الأمم المتحدة عن عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، خلال الفترة من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.



ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير المنشور الخميس الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتاً"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصاً وإصابة 3139، بزيادة بنسبة 42% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن شهر يوليو/تموز وحده شهد عدداً أكبر من القتلى والجرحى من أي شهر، منذ أن بدأت "بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان" توثيق العنف في 2009.