بومبيو يبحث مع نتنياهو مواجهة "التأثير الخبيث" للنظام الإيراني

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، "مواجهة التأثير الخبيث للنظام الإيراني".

وأضاف بومبيو على حسابه بموقع "تويتر": "عقدت اجتماعا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الجهود المبذولة لمواجهة التأثير الخبيث للنظام الإيراني، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية وغيرها من القضايا المتعلقة بأمن إسرائيل".





من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إنه أجرى مباحثات مهمة حول تعزيز التحالف والأوضاع بالمنطقة والتحديات المختلفة.

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وقدم نتنياهو الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي "لدعمهما المتواصل لإسرائيل".

وأضاف "الشرق الأوسط هو ساحة من المشكلات والاهتزازات ولكن إن كان هناك شيء يبرز فوق كل هذا فهو استقرار ومتانة التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة".





وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت، في بيان سابق، إن بومبيو "سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة التطورات في سوريا والحاجة المستمرة لمواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة".

وأضافت "سيسافر الوزير في وقت لاحق إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث سيلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ لمناقشة قضايا الأمن عبر الأطلسي".

ووصل بومبيو إلى إسرائيل فجر اليوم قادما من تركيا ضمن زيارة مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، شملت الاتفاق على وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا.