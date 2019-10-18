مقتل 7 مدنيين وإصابة 21 في غارة تركية شمال شرقي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 21 آخرين، الجمعة، في غارة تركية على قرية بشمال شرقي سوريا، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الولايات المتحدة والنظام التركي.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن -في تصريحات لوكالة فرانس برس- إن المدنيين قتلوا في غارة على قرية "باب الخير" التي تبعد نحو 10 كيلومترات شرقي مدينة "رأس العين" الحدودية، حيث تدور اشتباكات متقطعة.
كانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد، أعلنت الخميس، بدء سريان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين تركيا والولايات المتحدة.
وتعهدت "قسد" بالالتزام بوقف إطلاق النار، وقالت إنها تأمل بالتزام الحكومة التركية بذلك أيضا.
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