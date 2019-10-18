الان تتابع الكويت تطلب من مواطنيها الراغبين بالسفر إلى لبنان التريث نظرًا للتطورات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلبت سفارة الكويت في لبنان، اليوم الجمعة، من مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان الانتظار بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي يشهدها حاليًا.
وقالت السفارة في تغريدة: “تدعو سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية المواطنين الراغبين للسفر إلى لبنان بالتريث، وذلك نظرًا لما تشهده الساحة اللبنانية من مظاهرات واضطرابات”.
وأغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق بإطارات مشتعلة، اليوم الجمعة، وخرج الآلاف في مظاهرات في بيروت ودعوا الحكومة إلى الاستقالة بسبب أزمة اقتصادية.
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