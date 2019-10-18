انفجار مسجد بأفغانستان.. والحصيلة الأولية: مقتل 17 وإصابة 40 من المصلين

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

قتل 17 شخصًا على الأقل وجرح العشرات في انفجار داخل مسجد خلال صلاة الجمعة في شرق أفغانستان، وفق مسؤولين.

ووقع الانفجار في منطقة هسكه مينه بولاية ننغرهار، وأدى أيضا إلى إصابة 40 شخصا على الأقل بجروح، بحسب المتحدث باسم الشرطة مبارز اتال الذي أضاف لوكالة فرانس برس أن القتلى “جميعهم من المصلين”.