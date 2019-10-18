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الجمعة 18 أكتوبر 2019
بيروت - الخليج 365
قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني، إن "ما يحدث في لبنان ردة فعل شعبية".
وأضاف نائب رئيس الحكومة في تصريحات لقناة "الحدث" - تابعها ""،- أن "القوات اللبنانية لم تتوقف يوما عن المناداة بالاصلاحات".
وبين أن "القوات اللبنانية وضعت خارطة طريق بدون زيادة ضرائب".
ومضى "نحترم المطالبات الشعبية باستقالة الحكومة".
وفي الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلام أن رئيس الحكومة سيتوجه بكلمة في الساعات المقبلة، قالت مراسلة الحدث "تضارب أنباء حول استقالة الحريري من عدمها".
وكانت مناطق لبنان شهدت قطع الطرق في منطقتي سبيرز والكولا داخل بيروت
ودعا الجيش المحتجين لفتح طريق المطار بسبب وجود حالات إنسانية
وردد "المتظاهرون في لبنان هتافات تطالب بإسقاط النظام.
كانت هذه تفاصيل خبر فيما تضاربت الأنباء باستقالة الحريري.. مسؤول لبناني: نحترم مطالبات استقالة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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