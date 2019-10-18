فيما تضاربت الأنباء باستقالة الحريري.. مسؤول لبناني: نحترم مطالبات استقالة الحكومة

الجمعة 18 أكتوبر 2019

بيروت - الخليج 365

قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني، إن "ما يحدث في لبنان ردة فعل شعبية".



وأضاف نائب رئيس الحكومة في تصريحات لقناة "الحدث" - تابعها ""،- أن "القوات اللبنانية لم تتوقف يوما عن المناداة بالاصلاحات".

وبين أن "القوات اللبنانية وضعت خارطة طريق بدون زيادة ضرائب".

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ومضى "نحترم المطالبات الشعبية باستقالة الحكومة".

وفي الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلام أن رئيس الحكومة سيتوجه بكلمة في الساعات المقبلة، قالت مراسلة الحدث "تضارب أنباء حول استقالة الحريري من عدمها".

وكانت مناطق لبنان شهدت قطع الطرق في منطقتي سبيرز والكولا داخل بيروت

ودعا الجيش المحتجين لفتح طريق المطار بسبب وجود حالات إنسانية

وردد "المتظاهرون في لبنان هتافات تطالب بإسقاط النظام.