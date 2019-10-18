شكرا لقرائتكم مقتل مدنيين شمال سوريا.. وأردوغان "لا اشتباكات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة أن تكون هناك اشتباكات حالياً في شمال شرقي سوريا، على الرغم من تأكيد المرصد السوري في وقت سابق أن الجيش التركي قصف بلدة رأس العين وتجمعات للمدنيين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

كما كرر أن المنطقة الآمنة في سوريا ستمتد على طول الحدود لمسافة 440 كيلومتراً، وتصل شرقاً إلى الحدود العراقية، مضيفاً أنه اتفق مع الولايات المتحدة على أن تكون المنطقة بعمق 32 كيلومتراً.

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وأكد أردوغان أن بلاده اتفقت مع واشنطن على المضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية، مضيفاً أن "بلدينا سيبقيان على اتصال دائم".

استهداف المدنيين

وكان المتحدث الإعلامي باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، أكد في وقت سابق الجمعة، أن القوات التركية مستمرة باستهداف المدنيين والمناطق العسكرية في بلدة رأس العين، على الرغم من اتفاق وقف النار.

يذكر أن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، كان أعلن الخميس، التوصل إلى اتفاق بين أميركا وتركيا حول الوضع شمال سوريا. وأكد بنس من داخل السفارة الأميركية في أنقرة، أن واشنطن وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في سوريا. وقال إن العمليات العسكرية ستتوقف 120 ساعة، وستتولى أميركا تسهيل عملية انسحاب قوات الحماية الكردية، مشدداً على التزام تركيا بوقف كامل لوقف إطلاق النار، ومساعدة الأقليات في تلك المناطق المنكوبة.