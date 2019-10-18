النشرة: تظاهرة حاشدة امام سراي النبطية للمطالبة باسقاط الحكومة

افاد مراسل "النشرة" في النبطية عن "انطلاق تظاهرة حاشدة من امام ​سراي النبطية​ وسارت المسيرة نحو مدخل النبطية ومن ثم باتجاه ​دوار كفررمان​ حيث ردد المشاركون فيها هتافات لاسقاط ​الحكومة​".

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