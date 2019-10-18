أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان انه "الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر عقدها بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري ببعبدا".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت الغاء الجلسة التي كانت مقررة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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