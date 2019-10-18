الجيش يدعو المحتجين الى فتح طريق المطار للحالات الانسانية

يحاول ​ضباط الجيش​ وعناصره فتح الطريق امام السيارات المتجهة إلى ​مطار بيروت الدولي​، واقناع المحتجين بوجود ​حالات​ انسانية بحاجة الى المرور، وسط استمرار المحتجين باطلاق هتافات تطالب باسقاط النظام.

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