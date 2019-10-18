أفادت مصادر مواكبة للتحضيرات لكلمة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، عبر النشرة، أن "كلمته للبنانيين ستكون قرابة الساعة السادسة مساءً"، مرجحة أن "يقدم الحريري على الإستقالة رغم ​الاتصالات​ الجارية لثنيه عن هذا الأمر".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: الحريري يتوجه لإعلان استقالته في كلمته قرابة السادسة مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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