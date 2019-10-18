الجديد: عدد من المتظاهرين موقوفون بنظارات بيروت وأهاليهم يناشدون المعنيين لمعرفة مصيرهم

أفادت قناة "الجديد" بأنّ "عددًا من المتظاهرين موقوفون في نظارات ​بيروت​، وأهاليهم يناشدون المعنيّين لمعرفة مصيرهم". يُذكر أنّ لبنان يشهد تظاهرات شعبيّة وقطع طرقات في عدد من المناطق، احتجاجًا على تردّي الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة في البلاد.

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