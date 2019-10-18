النشرة: عنصر من مفرزة سير بعلبك يسحب مسدسه على المتظاهرين عند مدخل بعلبك

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "عنصرا في ​قوى الامن الداخلي​ من مفرزة سير ​بعلبك​ سحب مسدسه على المتظاهرين عند مدخل بعلبك وبالتحديد في منطقة دورس".

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