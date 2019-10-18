دعت حملة حلوا عنا جميع اللبنانيين للاتحاق بتجمع ​ساحة رياض الصلح​، مطالبة "بإقفال صناديق الهدر، ورفع ​السرية المصرفية​، ورفع الحصانات واستعادة الأموال المنهوبة وزيادة ​الضرائب​ على ارباح ​المصارف​ و​العقارات​ و​الأملاك البحرية​".

ورات الحملة في بيان لها ان "الضرائب يجب أن تكون تصاعدية على الأثرياء"، مؤكدة انه "يجب وقف التهريب وتطهير ​القضاء​ والأجهزة الرقابية وتخفيض عدد مقاعد النواب والوزراء ومعاشاتهم واعادة هيكلة ​الاجهزة الامنية​، كما اعادة الاعتبار لقطاعي ​الزراعة​ و​الصناعة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة "حلوا عنا" تدعو اللبنانيين إلى الالتحاق فوراً بتجمع ساحة رياض الصلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.