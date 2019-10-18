الحواط: لاستقالة الحكومة وتشكيل أخرى خارج الحزب الحاكم ومشتقاته وخارج الاتفاق الحزبي

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد الحواط​، على أنّ "كل ما يحصل اليوم متوقّع نتيجة الوجع والأفق المسدود في الأزمة الإقتصادية"، لافتًا إلى أنّ "هناك أكثريّة في البلد لم تكن تكترث لرأينا أوّلًا، ولا لرأي الشعب ثانيًا، وما يحصل اليوم نتيجة لتجاهل وجع الناس والحزب الحاكم يتحمّل المسؤوليّة".

وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "الجميع يعرف الضغوط الّتي تعرّضنا لها، وأؤكد أنّنا لسنا في السلطة بل نحن في ​الحكومة​ من أجل تصويب المسار، فكيف نكون في السلطة ونصوّت ضدّ ​الموازنة​؟ نحن صوت الناس في السلطة وهناك حقيقة اليوم يجب أن نواجهها جميعًا".

ودعا الحواط إلى "استقالة الحكومة الحالية لأنّها فشلت، ولتشكيل حكومة أُخرى خارج الحزب الحاكم ومشتقّاته وخارج الاتفاق الحزبي، تكون خطوة أولى باتجاه تأليف حكومة تفهم وجع الناس"، مؤكّدًا "أنّنا لن نقبل بعد الآن بوزراء حزبيين ينفّذون أجندات حزبيّة خاصّة، بل نريد أجندات وطنيّة من أجل إصلاح البلد".