إقفال مدخل بعلبك الجنوبي بالسواتر الترابية

أُقفل مدخل ​مدينة بعلبك​ الجنوبي بالسواتر الترابية، فوق الإطارات المشتعلة لإخمادها من جهة، ولإحكام قطع الطريق بالإتجاهين من جهة ثانية. ورُفعت صورة للحكومة مُجتمعة، أُحيطت بعبارتي "حكومة الفساد" و "حكومة النهب"، وردّد المحتجّون عبارة "الشعب يريد إسقاط النظام" ونداء "ثورة ثورة" على أصداء الأغاني الوطنية.

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