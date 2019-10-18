المركز الكاثوليكي للإعلام: الوحدة الوطنية هي الضامن الوحيد لهز ضمائر المسؤولين

لفت ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ في بيان الى أنه "إزاء ما تمر به البلاد من تظاهرات وإحتجاجات شعبيّة تعبّر عن غضب ​الشعب اللبناني​ بسبب الحالة الإقتصاديّة المزرية الّتي وصلت إليها البلاد، والّتي لم تعالج بشكل كاف إلى الآن، يؤكّد المركز على موقف البطريرك ​مار بشاره بطرس الراعي​ الّذي أطلقه من كوتونو خلال جولته الراعويّة في أفريقيا"، داعيا المسؤولين اللبنانيّين إلى "التمعّن والإصغاء إلى موقف البطريرك وإلى الإبتعاد عن فرض ضرائب جديدة على الشعب اللبناني، والعمل بجديّة على وقف الهدر في المؤسّسات العامة، ووقف أسلوب ​المحاصصة​ في الصفقات وضبط التهريب في المرافق الشرعيّة، والتوقّف عن نهب ​المال​ العام".

وتوجه إلى "جميع اللبنانيّين ويدعوهم إلى التحلّي بأعلى درجات الحكمة والمسؤوليّة في هذه الظروف الصعبة، وأن يحافظوا على وحدتهم الوطنيّة الّتي تبقى هي الضامن الوحيد لهزّ ضمائر المسؤولين وحثّهم ليستشعروا خطورة الوضع وليتحمّلوا مسؤولياتهم في هذا الظرف العصيب".