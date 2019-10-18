طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، المحامي أديب زخور، رئيس الحكومة سعد الحريري بـ"تصحيح قانون الإيجارات وتخفيف الضرائب، لأنّ العالم لم يعد يحتمل الأخطاء في التشريع والتنفيذ، الّتي أدّت وتؤدّي إلى تهجير مليون مواطن لبناني، وهذا ما دفع المواطنين منذ 5 سنوات إلى الاعتصام والتظاهر ولا يزال في المناطق اللبنانية كافّة، وكان آخرها في طريق جديدة والحمرا وأمس المظاهرة والمسيرة من المناطق كافّة من "الاتحاد العمالي العام" إلى قصر العدل ووزارة العدل".
وشدّد في بيان، على أنّ "من واجبكم الطبيعي إجراء التعديلات لحماية العالم والشعب في مسكّنه، والتريّث بالتنفيذ والبت أوّلًا بالتعديلات في لجنة الإدارة والعدل"، لافتًا إلى أنّ "ما نشهده اليوم من تظاهرات هو تراكمات الأزمات الاجتماعيّة الّتي يجب إيجاد الحلول لها بشكل جدّي، وأوّلهما قانون الإيجارات التشريدي والأسود في تاريخ الدولة اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر زخور: على الحكومة تصحيح قانون الإيجارات وتخفيف الضرائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.