زخور: على الحكومة تصحيح قانون الإيجارات وتخفيف الضرائب

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الإيجارات​، المحامي ​أديب زخور​، رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بـ"تصحيح قانون الإيجارات وتخفيف ​الضرائب​، لأنّ العالم لم يعد يحتمل الأخطاء في التشريع والتنفيذ، الّتي أدّت وتؤدّي إلى تهجير مليون مواطن لبناني، وهذا ما دفع المواطنين منذ 5 سنوات إلى الاعتصام والتظاهر ولا يزال في المناطق اللبنانية كافّة، وكان آخرها في طريق جديدة و​الحمرا​ وأمس المظاهرة والمسيرة من المناطق كافّة من "​الاتحاد العمالي العام​" إلى ​قصر العدل​ و​وزارة العدل​".

وشدّد في بيان، على أنّ "من واجبكم الطبيعي إجراء التعديلات لحماية العالم والشعب في مسكّنه، والتريّث بالتنفيذ والبت أوّلًا بالتعديلات في ​لجنة الإدارة والعدل​"، لافتًا إلى أنّ "ما نشهده اليوم من تظاهرات هو تراكمات الأزمات الاجتماعيّة الّتي يجب إيجاد الحلول لها بشكل جدّي، وأوّلهما قانون الإيجارات التشريدي والأسود في تاريخ ​الدولة اللبنانية​".