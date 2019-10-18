قطع الاوتوستراد الرئيسي في ضبيه جونيه بالإتجاهين

قطع الاوتوستراد الرئيسي في ضبيه ​جونيه​ على المسلك الشرقي والغربي، بالاضافة الى ​الطريق البحرية​ الممتدة على طول الطريق المواجهة للاوتوستراد بالاطارات المشتعلة من قبل المحتجين وذلك في المنطقة الممتدة من مدرسة سانت ريتا حتى الطريق الواقعة تحت اوتيل الرويال.

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