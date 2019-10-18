المركز اللبناني لحقوق الإنسان يعلن تقديم المساعدة القانونية للمتظاهرين في حال توقيفهم

أعلن المركز اللبناني لحقوق الإنسان تقديم المساعدة القانونية للمتظاهرين اللبنانيين، مشيراً إلى أنه "في حال تعرض أي متظاهر/ة للتوقيف أو الاحتجاز في ظل المظاهرات التصعيدية والتوقيفات يمكنكم الاتصال بالخط الساخن القانوني التالي: 76329319.
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