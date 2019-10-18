اردوغان: حصلنا على وعود من الجانب الأميركي بأن تكون هذه المرحلة تحت قيادة تركيا

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، إلى "أنّنا أكّدنا أنّ المنطقة الآمنة في ​سوريا​ يجب أن تكون بعمق 32 كلم، وأن تمتدّ على طول ​الحدود التركية السورية​"، موضحًا أنّ "مرحلة الـ120 ساعة (مهلة انسحاب منظمة "YPG/PKK" من المنطقة الآمنة شمالي سوريا) دخلت حيّز التنفيذ اعتبارًا من الآن".

وركّز في تصريح صحافي، على أنّ "من ميزات اتّفاقنا مع الأميركيين أنّ قواتنا الأمنية لن تغادر المنطقة"، مشيرًا بموضوعالاتفاق التركي- الأميركي، إلى "أنّنا سنكون على اتصال دائم واللقاءات بين وفود بلدينا ستستمر"، مبيّنًا "أنّناحصلنا على وعود من الجانب الأميركي بأن تكون هذه المرحلة تحت قيادة​تركيا​،وبتعاون كامل بين الجانبين". وشدّد على "أنّنيأعتبر لقائي مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ عاملًا آخرًا في مرحلة تعليق عمليّة "نبع السلام" (مهلة 120 ساعة)".