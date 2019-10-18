لفت الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إلى "أنّنا أكّدنا أنّ المنطقة الآمنة في سوريا يجب أن تكون بعمق 32 كلم، وأن تمتدّ على طول الحدود التركية السورية"، موضحًا أنّ "مرحلة الـ120 ساعة (مهلة انسحاب منظمة "YPG/PKK" من المنطقة الآمنة شمالي سوريا) دخلت حيّز التنفيذ اعتبارًا من الآن".
وركّز في تصريح صحافي، على أنّ "من ميزات اتّفاقنا مع الأميركيين أنّ قواتنا الأمنية لن تغادر المنطقة"، مشيرًا بموضوعالاتفاق التركي- الأميركي، إلى "أنّنا سنكون على اتصال دائم واللقاءات بين وفود بلدينا ستستمر"، مبيّنًا "أنّناحصلنا على وعود من الجانب الأميركي بأن تكون هذه المرحلة تحت قيادةتركيا،وبتعاون كامل بين الجانبين". وشدّد على "أنّنيأعتبر لقائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عاملًا آخرًا في مرحلة تعليق عمليّة "نبع السلام" (مهلة 120 ساعة)".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: حصلنا على وعود من الجانب الأميركي بأن تكون هذه المرحلة تحت قيادة تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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