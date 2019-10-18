المرصد السوري: خمسة قتلى مدنيين في غارة تركية في شمال شرق سوريا

أعلن ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ عن مقتل خمسة ​مدنيين​ في غارة تركية على قرية باب الخير التي تبعد نحو عشرة كيلومترات شرق مدينة ​رأس العين​ الحدودية، حيث تدور ​اشتباكات​ متقطعة، مشيرا إلى إصابة 20 مدنياً آخرين بجروح.

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