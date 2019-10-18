شكرا لقرائتكم خبر عن "205 مليون يورو" قرض أمام البرلمان لتطوير الخط الأول لمترو القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ستة اجتماعات لها خلال الأسبوع المقبل، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لمناقشة تعديلات فى قانون السكة الحديد وقرض لتطوير المترو.

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى :

1. اجتماعان يوم الأحد لدراسة قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على إتفاق قرض "تحديث الخط الأول لمترو القاهرة"، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 مليون يورو.

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2. اجتماعان يوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

3. اجتماعان يوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة نتائج الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة إلى محافظة مرسى مطروح فى الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر 2019.