ضبط 1000 قضية تموينية خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من شن عدة حملات أمنية؛ لضبط كافة المخالفات، التي تؤثر على الأسواق وقضايا الغش التجاري.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1045 قضية تموينية متنوعة، ضُبط خلالها مواد بترولية، دقيق وأقماح، سلع تموينية، غش غذائي، ومخالفات في مجال اللحوم والدواجن، الأسماك، سلع مجهولة المصدر، سجائر.
يأتي ذلك إطار استراتيجية وزارة الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها.
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