السفارة الأردنية في لبنان تطالب رعاياها بالابتعاد عن مناطق التوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - أ ش أ

جددت السفارة الأردنية في بيروت مطالبتها الرعايا الأردنيين المقيمين والزائرين بلبنان، وخصوصا في العاصمة بيروت، بضرورة الابتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات والحذر أثناء تنقلهم، والالتزام التام عما يصدر من السلطات اللبنانية.

وقال سفيان القضاة مدير العمليات بوزارة الخارجية الأردنية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إن سفارة عمان في بيروت أكدت عدم ورود أي ملاحظة تتعلق بسلامة الأردنيين المقيمين في لبنان جراء الأحداث المؤسفة التي يشهدها.

وأشار إلى أن السفارة الأردنية في بيروت تتابع أحوال الأردنيين هناك وتؤكد سلامتهم جميعا.