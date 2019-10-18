في يوم.. ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية؛ لضبط قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 11 ألفا و664 قضية سرقة تيار كهربائي، وذلك إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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