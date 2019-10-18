الداخلية تُنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، فى عقد جلسة صلح بين عائلتين بينهما خصومة ثأرية، بدائرة مركز شرطة صدفا. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، للعمل على إنهاء الخصومات الثأرية، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقرا بالصلح النهائي بينهما، كما تعهد الطرفان بعدم التعرض للآخر.

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