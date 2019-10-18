مقتل وإصابة 25 مدنيا في قصف تركى علي رأس العين السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - أ ش أ

قتل 5 مدنيين سوريين وأصيب 20 آخرون، في اعتداء للطيران التركي على قرية أم الخير بريف رأس العين بسوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن القصف التركى أسفر عن مقتل وإصابة 25 مدنيا سوريا، مشيرة إلى أنه فى نفس الوقت قامت العدوان التركى بالاعتداء على الأهالي في قرى (لزقة – عباه – مريكيز – باب الخير – قبر شيخ حسين) بعد تسللهم إليها وحركة نزوح للأهالي.

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