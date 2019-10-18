الأكراد يؤكدون استمرار عمليات الجيش التركي بالرغم من إعلان الهدنة

أكدت الفصائل الكردية السورية ،على أن الجيش التركي يواصل قصف المدن الواقعة شمال شرقي سوريا، وذلك رغم الهدنة التي تم إعلانها مساء أمس الخميس.

وأعربت "قوات سوريا الديمقراطية" في وقت سابق عن استعدادها للالتزام بوقف

إطلاق النار، عقب الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وأنقرة، والذي أعلنت تركيا بموجبه تعليق العملية العسكرية في شمال سوريا.

Advertisements

وأفاد مراسل قناة روسيا اليوم بأن قوات

الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية له قصفت، اليوم السبت، محيط مدينة رأس العين، شمال شرقي سوريا.

وأعلنت تركيا بموجب الاتفاق مع واشنطن تعليق الأعمال القتالية شمال شرق سوريا في إطار عملية "نبع السلام" مدة 120 ساعة، لإتاحة انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من المنطقة.