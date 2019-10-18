نجاح تدريبات عسكرية روسية بمنظومات صواريخ إٍس- 400

أجرت منظومات صواريخ الدفاع الجوى الروسي "إس-400" (تريؤومف) بنجاح تدريبات في ميدان تدريب في منطقة أستراخان بالمنطقة العسكرية الروسية الجنوبية تحاكي تدمير ثمانية أهداف عالية السرعة والمناورة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبيةالروسية اليوم الجمعة أن أفراد تشكيل الدفاع الجوي التابع لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية نفذوا تدريبات في ميدان "كابوستين يار" في منطقة أستراخان باستخدام منظومات صواريخ "إس-400 تريؤومف".
وأضاف البيان أن صواريخ " إس ــ 400" نجحت في اسقاط 8 صواريخ عبارة عن أهداف عالية السرعة كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة وهي من طراز "كابان" و"بيكاس" و" أرمافير ".
وأشار البيان إلى أن سيناريو التدريبات يكمن في محاكة التصدي لضربات جوية لعدو محتمل.
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