روسيا ترصد 42 انتهاكًا تركيًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة فقط

رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية ـ التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، 18 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقع 7 منها في محافظة إدلب،

و4 بحلب، و6 في اللاذقية إضافة إلى انتهاك واحد في حماة.

ذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجانب

التركي في اللجنة، رصد بدوره 24 انتهاكًا للهدنة في محافظات إدلب (14) واللاذقية (4) وحماة (2) وحلب (4).أضاف البيان، أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ بشكل عام 2225 عملية إنسانية.