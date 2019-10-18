روسيا تعلن عودة 994 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 994 لاجئا سوريا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية.

وأوضح المركز في بيان اليوم الجمعة، أن اللاجئين، من بينهم 437 لاجئا (132 امرأة و223 طفلا) عادوا

من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 557 لاجئا (167 امرأة و284 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".وذكر البيان أن 25 نازحا عادوا أيضا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.وأضاف أن وحدات سلاح المهندسيين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضي مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق من الألغام على مساحة 2.8 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 27 عبوة قابلة للانفجار.