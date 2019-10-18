زعيم إقليم كتالونيا الهارب يسلم نفسه طوعًا للسلطات البلجيكية

سلم زعيم إقليم كتالونيا الهارب، كارلس بوجديمونت، نفسه لسلطات العدل في بلجيكا، اليوم الجمعة، وذلك بعدما أصدرت إسبانيا أمر اعتقال جديد بحقه عقب صدور أحكام قضائية ضد 12 من زملائه.

وذكر مكتب بوجديمونت- حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - " أن بوجديمونت مثل طوعا أمام السلطات البلجيكية برفقة محاميه".

وأضاف المكتب، أن الزعيم السابق لإقليم كتالونيا أعلن رفضه لأمر الاعتقال، حيث عارض أي محاولة لترحيله إلى إسبانيا، فيما أفادت الشبكة بأنه لا يزال الأمر غير واضح حول ما إذا كان يتم استجواب أو احتجاز بوجديمونت حاليا.

وكان قد أعلن مصدر قضائي، يوم السبت الماضي، أن المحكمة الإسبانية العليا بصدد إدانة زعماء

الانفصاليين في إقليم كتالونيا وإصدار أحكام بحقهم تصل إلى السجن 15 عاما؛ لدورهم في محاولة لانفصال الإقليم في 2017 .يذكر أن بوجديمونت وعددا من رفاقه فروا هربا إلى بلجيكا في أكتوبر عام 2017 ، عقب استدعائهم إلى المحكمة بعد إعلانه الاستقلال أحادي الجانب لإقليم كتالونيا، الذي يتمتع بحكم ذاتي، عن السيادة الإسبانية، تنفيذا للاستفتاء الذي أجراه بشأن استقلال الإقليم، حيث قالت الحكومة إن الاستفتاء غير شرعي.