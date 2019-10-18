أعلنت السلطات المكسيكية عن توقيف أحد أبناء "إل تشابو" وإطلاق سراحه لاحقًا، إثر مواجهات عنيفة بين عناصر الأمن وعصابات مسلحة في كولياكان، معقل تاجر المخدرات المسجون في الولايات المتحدة.
أوقف أوفيديو جوسمان لوبيز (ابن تاجر المخدرات الشهير إل تشابو) مع 3 أشخاص آخرين، أمس الخميس، بعد هجوم على دورية للحرس الوطني المكسيكي، بحسب ما ذكر سكرتير الدولة للأمن وحماية المواطنين، ألفونسو دوراسو.
تم تسجيل تبادل كثيف لإطلاق النار بين مدنيينمسلحين والقوى الأمنية المكسيكية في شوارع مدينة كولياكان، البالغ عدد سكانها 750 ألف نسمة، فضلًا عن انفجار سيارات، ما أرغم السكان على ملازمة منازلهم.
عقد أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة اجتماعًا، مساء الخميس، إثر أعمال العنف هذه، كما ذكر مكتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وفي بيان، دعا حاكم ولايةسينالوا، التي تعتبر الأعنف في البلاد، السكان إلى "عدم الخروج إلى الطرقات واحترام التعليمات الرسمية حيال المستجدات".
وحكم على تاجر المخدرات "إل تشابو"، واسمه الحقيقي خواكين جوزمان، في الولايات المتحدة في يوليو بالسجن مدى الحياة.
تقدر ثروته، وفق تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية، بحوالي مليار دولار أمريكي، وتعتقد وكالة مكافحة المخدرات أنه أكثر تجار المخدرات تأثيرًا، بترؤسه لأكبر وأقوى منظمة للاتجار في المخدرات في العالم، اسمها الكارتل السينالو، التي هربت شحنات كوكايين متعددة من كولومبيا عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة، كما شاركت في تهريب وإنتاج وتوزيع الميثامفيتامين المكسيكية، والماريخوانا، والهيرويين.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات عنيفة بعد اعتقال نجل "إل تشابو".. والشرطة المكسيكية تطلق سراحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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