إلغاء اجتماع الحكومة اللبنانية بسبب الاحتجاجات وإغلاق الطرق

ألغى مجلس الوزراء اللبناني جلسة كان من المقرر أن تُعقد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ يومين بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

هذا ومن المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، برسالة للشعب اللبناني بعد ظهر

اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة الوطنية للأنباء، إن رئاسة الجمهورية لم تتبلغ من رئاسة الحكومة إلغاء جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.

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في الأثناء دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان،

حكومة الحريري لتقديم استقالتها.

وقال جعجع: "أوجه دعوة صادقة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقالة هذه الحكومة نظرا لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد ما أوصلنا الى الحالة التي نحن فيها".

وتشهد لبنان تظاهرات شعبية عنيفة لليوم الثاني، تنديدًا بسياسات الحكومة التقشفية والضرائب الجديدة التي فرضتها، وآخرها ضريبة الاتصال الخاص بالتطبيقات الذكية كـ"الواتساب" والـ"فايبر".