دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة إلى تجديد حظر بيع الأسلحة إلى إيران. وقال بومبيو - في تغريدة على موقع (تويتر)- إنه "بسبب صفقة إيران المعيبة، سينتهي حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران خلال عام واحد.. حينها ستتمكن دول مثل روسيا والصين من بيع أسلحة متطورة لإيران، وسينعم النظام الإيراني بالحرية في بيع الأسلحة لأي شخص، ما سيؤدي إلى سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط".

أضاف وزير الخارجية الأمريكي: "إذا كنت قلقًا بشأن سلوك إيران الآن، تخيل ما الذي ستفعله إيران بالصواريخ والطائرات بدون طيار والدبابات والطائرات المتطورة.. يجب على مجلس الأمن تجديد حظر الأسلحة". الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران خلال عام واحد.. حينها ستتمكن دول مثل روسيا والصين من بيع أسلحة متطورة لإيران، وسينعم النظام الإيراني بالحرية في بيع الأسلحة لأي شخص، ما سيؤدي إلى سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط".أضاف وزير الخارجية الأمريكي: "إذا كنت قلقًا بشأن سلوك إيران الآن، تخيل ما الذي ستفعله إيران بالصواريخ والطائرات بدون طيار والدبابات والطائرات المتطورة.. يجب على مجلس الأمن تجديد حظر الأسلحة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يدعو إلى تمديد حظر بيع الأسلحة إلى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.