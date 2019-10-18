بومبيو يؤكد تركيز أميركا على التهديد الذي تمثله إيران

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، على الجهود الأميركية للتصدي للتهديد الذي تمثلة إيران على المنطقة.

واجتمع بومبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة، بعد ساعات من اتفاق أنقرة وواشنطن على وقف العدوان التركي ضد قوات سوريا الديمقراطية.

وشنت تركيا هجومها في سوريا، الأسبوع الماضي، بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب كتيبة أميركية ما اعتبر تمهيدا للطريق أمام الهجوم.

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وقال بومبيو "ناقشنا الموضوع الإيراني"، مضيفا "كل الجهود التي بذلناها للتصدي للتهديد الذي تمثله إيران ليس لإسرائيل فحسب بل للمنطقة والعالم".

وأكد للصحفيين "تبادلنا الأفكار حول كيفية ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط معا وكيف سنكثف جهودنا للتصدي لجميع التحديات التي يواجهها العالم هنا في الشرق الأوسط".

وفي وقت لاحق اليوم، سيتوجه بومبيو إلى بروكسل للاجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج.