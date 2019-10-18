اتهامات لتركيا بارتكاب "جرائم حرب" واستهداف المدنيين في سوريا

اتهمت منظمة العفو الدولية وقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، القوات التركية بارتكاب "جرائم حرب" واستهداف المدنيين في هجومها ضد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.

واتهم متحدث باسم القوات، ذات الغالبية الكردية، الجيش التركي باستهداف المدنيين والمناطق العسكرية في بلدة رأس العين، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أمس بين نائب الرئيس الأميركي مايك بنس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت المنظمة، في تقرير، إن "القوات التركية وتحالف المجموعات المسلحة المدعومة من قبلها أظهرت تجاهلاً مخزيا لحياة المدنيين، عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب بينها عمليات قتل بإجراءات موجزة وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين".

وتحدثت منظمة العفو الدولية مع 17 شخصاً، بينهم عاملون في مجالي الصحة والإغاثة، ونازحون، كما تحققت من أشرطة فيديو جرى تداولها وراجعت تقارير طبية.

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وأكدت المنظمة أن "المعلومات، التي جرى جمعها، توفر أدلة دامغة حول هجمات دون تمييز على المناطق السكنية، بينها منزل وفرن ومدرسة"، فضلاً عن "عملية قتل بإجراءات موجزة وبدماء باردة بحق السياسية الكردية هرفين خلف على يد عناصر فصيل أحرار الشرقية".

ونقلت المنظمة عن صديق لخلف قوله إنه حاول الاتصال بها هاتفياً، ورد عليه شخص عرف عن نفسه بأنه مقاتل في المعارضة المسلحة، وقال له "أنتم الأكراد خونة"، وأبلغه بمقتلها.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو إن "تركيا مسؤولة عما تقوم به المجموعات السورية المسلحة التي تدعمها، وتسلحها"، مضيفاً أن "تركيا أطلقت العنان لهذه المجموعات المسلحة لارتكاب انتهاكات جدية في عفرين"، المنطقة ذات الغالبية الكردية التي سيطرت عليها تركيا والفصائل الموالية لها عام 2018.

ودعا نايدو تركيا "لوقف تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها".

ونقلت المنظمة عن أحد المتطوعين في الهلال الأحمر الكردي مشاهداته أثناء عمله على نقل ضحايا غارة جوية تركية استهدفت منطقة قريبة من مدرسة في قرية الصالحية في الـ12 من أكتوبر الجاري.

وقال المتطوع "لم أتمكن من تحديد ما إذا كانوا فتيانا أو فتيات لأن الجثث كانت متفحمة".