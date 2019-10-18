اشتباكات متقطعة في سوريا رغم اتفاق وقف العدوان التركي

أفادت تقارير صحفية باستمرار القصف وإطلاق النار والاشتباكات المتقطعة في منطقة رأس العين في سوريا، اليوم الجمعة، رغم اتفاق وقف العدوان التركي الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وأنقرة أمس.

وقال مراسل صحفي إنه سمع، أثناء وجوده في بلدة سيلانبينار التركية المقابلة لرأس العين، دوي أصوات الأسلحة الرشاشة والقصف في المنطقة السورية.

وتحدث مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن عن "اشتباكات متقطعة داخل مدينة رأس العين مع سماع إطلاق الرصاص".

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لكنه أشار إلى أن "هدوءا حذرا يسود في مناطق الشمال السوري الأخرى بالقرب من الحدود".

وتوصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، مساء أمس الخميس، إلى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعد محادثات في أنقرة يقضي بوقف لإطلاق النار لمدة خمسة أيام للسماح لقوات سوريا الديمقراطية بالانسحاب من المنطقة. على أن يتوقف العدوان التركي نهائيا بعد استكمال ذلك الانسحاب.