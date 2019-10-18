كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: تدمير أكبر مخزن لميليشيات الوفاق في مصراتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إن سلاحه الجوي نفذ فجر اليوم الجمعة، عدة غارات جوية إستهدفت معسكر الحامية وأهداف أخرى لميليشيات الوفاق الليبية، داخل مدينة مصراتة.

ونتج عن الغارات الجوية وفق إيجاز صادر عن الجيش عدة انفجارات كبيرة جراء تدمير واحتراق مستودع تستخدمه قوات الوفاق لغرض تخزين الذخائر ومعدات الدفاع الجوي التي وصلت إليها من تركيا.

وحذر الجيش الليبي ميليشيات الوفاق من محاولة تعريض أو تهديد سلامة قواتها المسلحة و المدنيين للخطر من خلال استجلاب أو إستيراد أي نوع من أنواع الأسلحة والذخائر من الخارج، أو تخزينها لغرض إستخدامها ضد قوات الجيش أو المدنيين، مؤكداً بإن كامل التراب الليبي تحت سيطرته ومراقبته، وسيتم إستهداف هذه الأسلحة والمعدات في أي مكان.

وتستمر محاولات الجيش الليبي منذ 4 إبريل الماضي في تطهير العاصمة طرابلس من سطوة الميليشيات المسلحة.