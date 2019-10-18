كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل يمني يكشف معلومات جديدة حول حجم الدعم المالي القطري للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المحلل والكاتب الیمني علي البخیتي، أن السفیر القطري في سلطنة عمان جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني یقوم بدور فعال في تمریر الأموال وتوصیل الدعم القطري للحوثیین، إلى جانب تسلیم الوسائل الأخرى، مفصحاً عن معلومات جدیدة حول دور السفیر ونقلھ مبلغ 15 ملیون دولار في حقیبتھ الدبلوماسیة للانقلابیین الحوثیین.

دور تسلیم المبالغ

وأوضح البخیتي، أن السفیر القطري في سلطنة عمان جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني مناط بھ على الأقل جزئیاً القیام بدور تسلیم المبالغ وإدارة ملف الدعم القطري للحوثیین، مبیناً أن السفیر جزء من مصادر الدعم التي تمرر قطر من خلالھ المبالغ، إضافة إلى الوسائل الأخرى التي یتسلم عبرھا الحوثیون الدعم القطري، وتابع «لذا قاموا بإرسال المبالغ المالیة عبر السفیر كنوع من أنواع التجزئة والتنویع للوسائل».

ولفت إلى أنھ تلقى معلومات من مصدر مطلع وثقة، أفاد بأن السفیر القطري یلعب أدوارا أخرى لخدمة الحوثیین بخلاف دوره كوسیط لتمریر المالي، تشمل القیام بتقدیم الدعم السیاسي واللوجستي في الجوانب المتعقلة بتعاون قطر مع الحوثیین بدءا بالتنسیق مع قناة الجزیرة ولا ینتھي بأبسط الأشیاء.

تزاید الدور القطري

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وأشار البخیتي إلى تنامي وتزاید الدور القطري بشكل كبیر بعد خلافاتھا مع الدول الأربع، وتضاعف أكثر عندما وجدوا تماھیا من المجتمع الدولي، وعدم وجود قرارات نافذة أو على الأقل مواجھة العبث القطري الإیراني بجدیة، مشیراً إلى تواجد العدید من القیادات الحوثیة في عمان واعتبارھا للسلطة المنصة التي یتنفس من خلالھا الحوثیون ویتواصلون خلالھا بالمحیط الخارجي.كشف البخیتي -خلال سلسلة تغریدات على حسابھ- تفاصیل الدعم القطري للحوثیین، وقال إن حاكم قطر الشیخ تمیم بن حمد دعم جماعة الحوثي بمبلغ 15 ملیون دولار.

ولفت إلى أن جاسم بن فھد بن جبر آل ثاني أرسل ذلك الدعم بتوجیھ من عبدالله محمد بن مبارك الخلیفي القائم بأعمال رئیس جھاز المخابرات القطریة عبر الحقیبة الدبلوماسیة إلى سلطنة عمان.

سلسلة دفعات

وبین أن ممثل الحوثیین في مسقط قام باستلام المبلغ المذكور قبل أربعة أیام، لافتا إلى أن الدعم القطري الأخیر للحوثیین یأتي ضمن سلسلة دفعات التزم بدفعھا أمیر قطر في لقاءات مع مسؤولین من إیران، وأن المبلغ سیخصص لتعزیز قدرات الحوثیین الإعلامیة بینما خصصت الدفعات السابقة لتعزیز القدرات الصاروخیة.

وكشف البخیتي عن توفیر قطر للحوثیین أجھزة اتصالات متطورة وحدیثة لتأمین سریة الاتصالات، وقال إن المبالغ المخصصة للأشھر الثلاثة القادمة تقدر بمبلغ 100 ملیون دولار، وأن المنسق لھذا التمویل ھو جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني الذي تم تعیینھ سفیرا لقطر في سلطنة عمان للقیام بھذا الدور الخاص.