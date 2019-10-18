كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين: ضبط أسلحة إيرانية كانت ستدمر نصف العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، أن الأسلحة والمتفجرات القادمة من إيران، والتي قامت البحرين بضبطها، كانت "كافية لتدمير نصف العاصمة البحرينية المنامة".

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في تصريحات صحيفة، أن "هذه النقطة ليست مهمة بالنسبة لي في موضوع إيران، المهم هو أنه على إيران إرسال الرسالة الصحيحة وهي رسالة سلام وحسن جوار"، واستطرد بقوله إن "لم تأتِ هذه الرسالة من طهران فهي تتحمل المسؤولية".

واعتبر وزير الخارجية البحريني، اقتراب توقيع اتفاقية بين الشرعية والجنوب في اليمن "قفزة كبيرة إلى الأمام فيما يتعلق بالاستقرار المستقبلي لليمن، خصوصا بعد الاجتماعات المهمة التي عقدت في جدة".

وأضاف أن "قطر تلعب دورا في محاولة عرقلة الحل في اليمن، ونرى ذلك من خلال مواقفها الإعلامية التي تبثها في قناة الجزيرة".

وأشار إلى أن "الدور الذي تلعبه قطر دوما كان فاشلا ولن ينجح أبدا في اليمن لأن الشعب اليمني سينتصر في النهاية على الدور القطري والتدخل الإيراني وعلى أي مدعاة للتفرقة في البلاد ما بين شعبه".

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ورأى "آل خليفة"، أن قطر تلعب دورا في عرقلة أمور كثيرة، ليس فقط في اليمن، بل في كل من "ليبيا، وتونس، والبلدان الخليجية، وفي العراق، والكل يعرف ماذا نقصد".

كما أدان "آل خليفة"، التوغل التركي بشمال سوريا طالبا من الأولى احترام سيادة وأراضي سوريا، مضيفا أن "عودة سوريا لجامعة الدول العربية متروكة لسوريا ولدول الجامعة".

وتأتي تصريحاته على هامش حفل استقبال أقامه عضو البرلمان عن حزب المحافظين الكولونيل بوب ستيوارت بالنيابة عن السفير البحريني لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة أمس، وذلك على شرف وزير الخارجية البحريني وبحضور سفراء ودبلوماسيين عرب وبريطانيين.

وفي كلمته، قام وزير الخارجية البحريني بالترحيب بالسفير السعودي لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر، وقال له إن "الدبلوماسية في المملكة المتحدة تجربة غنية، ولندن مطبخ لصنع أهم القرارات والسياسات العالمية".

ويقوم خالد آل خليفة، بزيارة رسمية إلى بريطانيا؛ لبحث التعاون المتبادل وترأس الاجتماع الثاني عشر لفريق العمل البحريني البريطاني.