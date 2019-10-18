الدوزي يصدر “خليوها تهضر”.. راي رومانسي كلاسيكي – فيديو

أصدر الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، ليلة أمس الخميس، كليبه الجديد بعنوان “خليوها تهضر”، وأعاد به إلى الأذهان أيام بدايته في سن صغيرة وغازل عشاق موسيقى الراي الرومانسي الكلاسيكي.

وتعامل الدوزي في عمله الجديد على مستوى الكلمات، والألحان مع شقيقه قادر الدوزي، إلى جانب الموزع الموسيقي المغربي، مراد مجود، فيما أشرف على إخراج الكليب المخرج التركي كمال باشبوغ، الذي سبق أن أخرج كليبين آخرين للدوزي.

الدوزي، كان ينوي إصدار كليب “خليوها تهضر”، يوم الثلاثاء الماضي، غير أنه أجل ذلك تضامنا مع لبنان، وشعبها، بسبب الكوارث، التي تسببت فيها الحرائق.

ويمني الدوزي نفسه بتحقيق عمله الجديد لنجاح يرقى إلى المستوى، الذي بلغه على الصعيد الوطني، والعربي، في السنوات الأخيرة، والذي مكنه من نيل جوائز عدة.